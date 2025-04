Melo e Zverev são eliminados na estreia do Masters 1.000 de Monte Carlo

A dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e pelo alemão Alexander Zverev parou na primeira rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. Neste domingo, a estreia foi diante dos cabeças de chave número 7, os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, que venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

"Acho que foi um jogo bom, na verdade, especialmente no segundo set, quando conseguimos entrar mais no jogo. Tivemos break acima, 4 a 2. De repente, poderia ter mudado até a história, fazer um 5 a 2, ir para o super. Mas eles jogaram muito bem, eliminando muitas das nossas armas. Estão muito mais acostumados a jogar juntos, vêm fazendo bons resultados. O saque deles foi o que fez a diferença", disse Melo.

No primeiro set, os adversários quebraram no quarto e no sexto games, fechando em 6/1. No segundo, Melo e Zverev conseguiram o break no sexto game, abrindo 4/2, mas os britânicos devolveram, empataram e, com nova quebra, passaram à frente para fechar em 6/4.

Foi a quarta vez seguida que o Melo e Zverev jogaram juntos no torneio. Eles foram vice-campeões no ano passado. O brasileiro, agora, volta a jogar com o compatriota Rafael Matos. O próximo torneio será na Alemanha, o ATP 500 de Munique, a partir do dia 14 de abril.