'Ame o Rio': Fluminense lembra gol de barriga em reestreia de Renato Gaúcho

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense e a Superbet, patrocinadora master, prepararam uma homenagem a Renato Gaúcho, que inicia na tarde de hoje (6) nova passagem como técnico do time tricolor, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã.

A camisa da equipe das Laranjeiras terá uma menção à conquista do Carioca de 1995, quando Renato se tornou herói do título ao marcar o famoso gol de barriga.

O que aconteceu

A camisa do Fluminense terá "Ame o Rio" na parte superior das costas. A marca terá "S" da patrocinadora dentro do coração.

O slogan "Ame o Rio" foi usado pelo Fluminense em nove partidas em 1995. Um delas foi na final contra o Flamengo, ocasião em que o então camisa 7 marcou o gol de barriga.

Chute de Aílton em lance que gerou gol de barriga de Renato em 1995. 'Ame o Rio' às costas Imagem: Acervo Flu Memória

Essa homenagem é uma demonstração de respeito à história e à identidade do Fluminense. A invencibilidade e o título, conquistado há 30 anos, ficaram marcados na memória afetiva da torcida tricolor, e quisemos trazer essa sensação na volta do treinador Patrícia Prates, diretora de Marketing da Superbet.

"A volta de Renato ao Flu, com a camisa "Ame o Rio", é um encontro entre passado, presente e futuro. Uma data para emocionar e reforçar o orgulho do torcedor tricolor", completou.

O Fluminense anunciou o retorno de Renato Gaúcho na última quinta-feira. Ele chegou para substituir Mano Menezes, demitido após derrota para o Fortaleza, na estreia no Brasileiro.

Está será a sétima passagem de Renato como treinador do Tricolor. Ele já comandou o Flu em 1996, 2002-2003, 2003, 2007-2008, 2009 e 2014, com 202 jogos ao todo. Como técnico, foi campeão da Copa do Brasil de 2007 e levou o time à final da Libertadores em 2008.