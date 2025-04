Zubeldía escala São Paulo sem Calleri e com Luciano contra o Atletico-MG

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo está escalado para enfrentar o Atlético-MG na tarde de hoje (6), em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Brasileirão. Zubeldía decidiu preservar o centroavante Calleri, que começa no banco.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano, André Silva e Ferreirinha. O esquema com três zagueiros pode virar linha de quatro com Ferraresi fazendo a lateral direita.

O Tricolor está escalado!



?? Atlético-MG x São Paulo

Mineirão

Belo Horizonte (MG)

? 16h

Brasileirão (2ª rodada)



Globo e Premiere

SPFC Play#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/B4a9Hx1kJ6 -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2025

Oscar e Lucas são desfalques por lesão. Luiz Gustavo, internado com tromboembolismo pulmonar no último sábado (5), e Pablo Maia, que se recupera de cirurgia, completam a lista de ausências.

O Galo também está definido com: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Gabriel Menino, Alan Franco e Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.