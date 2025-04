Renato Paiva admite atuação irregular, mas valoriza vitória do Botafogo sobre o Juventude

O Botafogo venceu o Juventude por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. Foi o primeiro triunfo do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Renato Paiva admitiu que os alvinegros não começaram bem a partida, mas destacou o resultado positivo.

Luta, entrega, vitória e celebração! Essa é a nossa AURA! Essa é a FAMÍLIA BOTAFOGO! ??? #Aura90 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/MrHSawIs9R ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 6, 2025

"É um jogo daqueles em que a equipe vai crescendo. Não entramos bem no jogo, mas não nos desesperamos e esperamos o momento de estabilizar. Os jogadores foram acreditando e fomos começando a ganhar bolas. Disse aos jogadores que o mais importante neste momento é ganhar", destacou.

O comandante também comentou o que viu de evolução na equipe alvinegra. "O que nós tivemos melhor que no Chile e contra o Palmeiras foi a definição, o último passe. Teve a ver com a ocupação mais massiva de zonas de finalização. Portanto, estamos em crescimento, a verdade é essa", completou.

Renato Paiva e o elenco do Botafogo se preparam para a segunda rodada da fase de grupo das Libertadores. O Glorioso entra em campo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Carabobo, no Estádio Nilton Santos. Os alvinegros esperam reagir na competição, pois perderam para a Universidad de Chile na estreia.