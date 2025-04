Onde vai passar Vitória x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Vitória e Flamengo medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória começou a competição com derrota. Atuando fora de casa, o Leão da Barra foi superado pelo Juventude por 2 a 0. No meio de semana, pela Sul-Americana, a equipe baiana empatou em 1 a 1 com a Universidad Católica.

O Flamengo também não venceu na estreia do Brasileirão. No Maracanã, o Rubro-Negro saiu atrás do Internacional, mas conseguiu buscar o empate por 1 a 1.

Na Libertadores, a equipe comandada por Filipe Luís estreou com uma vitória. Fora de casa, o Flamengo superou o Deportivo Táchira por 1 a 0.

Vitória x Flamengo -- Brasileirão 2025