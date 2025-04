Corinthians divulga lista de relacionados para o jogo contra o América de Cali; confira

O Corinthians confirmou a lista de relacionados para o confronto com o América de Cali, pela Copa Sul-Americana. O técnico Ramón Díaz precisará administrar uma série de desfalques para escalar a equipe Colômbia, entre eles o meia Igor Coronado e o atacante Memphis.

No jogo contra o Vasco, disputado no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, Coronado sofreu um trauma no ombro esquerdo e Memphis, no tornozelo direito. Ambos, portanto, ficaram fora da lista de relacionados para a viagem à Colômbia.

Ela está de volta! ?? Confira a arte de relacionados do Corinthians para o duelo contra o América de Cali, na Colômbia! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/BRF9769zdj ? Corinthians (@Corinthians) April 6, 2025

O goleiro Hugo Souza (lesão no retofemoral da coxa direita), o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita), o lateral Fabrizio Angileri (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda) e o meio-campista Rodrigo Garro (tratamento de tendinopatia patelar do joelho direito na Espanha) também serão desfalque.

O confronto entre Corinthians e América de Cali está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Pascual Guerrero, pela segunda rodada da Copa Sul-Americano. Derrotado pelo Huracán na estreia, o time brasileiro busca a primeira vitória no torneio.

Confira a lista completa dos relacionados pelo Corinthians

GOLEIROS: Matheus Donelli, Felipe Longo e Kauê



ZAGUEIROS: Félix Torres, André Ramalho, Cacá e João Pedro



LATERAIS: Matheuzinho, Matheus Bidu, Léo Mana e Hugo



MEIAS: Maycon, Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Ryan, Dieguinho, José Martínez e Alex Santana



ATACANTES: Yuri Alberto, Romero, Héctor Hernández, Kayke, Talles Magno e Gui Negão