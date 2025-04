Raphinha se irrita com árbitro de jogo do Barcelona e é contido por técnico

O meia Raphinha saiu irritado do gramado do estádio Olímpico Lluís Companys após o empate por 1 a 1 do Barcelona com o Real Betis pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro reclamou com veemência do árbitro Gil Manzano pela indicação de seis minutos de acréscimo.

Visivelmente agitado, Raphinha teve de ser contido pelo técnico Hansi Flick e por Lewandowski. Quem tentou acalmar os ânimos de meia foi o goleiro Ter Stegen. O alemão, que está lesionado e não atuou, acabou sendo empurrado a caminho do vestiário pelo brasileiro.

"Você é um mal-educado. Você não me manda calar a boca", gritou o atacante brasileiro em direção a um dos auxiliares do trio de arbitragem.

Um dos capitães do time, Raphinha vive sua melhor temporada na carreira. Já são 27 gols e 20 assistências, em 44 partida. O atleta figura entre os postulantes dos prêmios Bola de Ouro, da Revista France Football, e The Best, da Fifa.

Com a bola rolando, Gavi abriu o placar logo aos 7 minutos da etapa inicial, mas o zagueiro Natan, ex-Flamengo, deu números iguais ao confronto na sequência, aos 17. Mesmo com o empate, o Barcelona se mantém na liderança de LaLiga, com 67 pontos, quatro a mais que o rival Real Madrid.