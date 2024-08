Auxiliar do São Paulo explica por que só mudou time aos 44 min do 2° tempo

Do UOL, em São Paulo

O auxiliar Maxi Cuberas, que comandou o São Paulo contra o Atlético-MG na ausência do suspenso Luis Zubeldía, explicou o motivo de ter feito a primeira (e única) substituição no time aos 44 minutos do 2° tempo — o Tricolor perdeu por 1 a 0 e se complicou para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, Nestor substituiu Rato, mas teve pouco tempo para fazer a diferença.

O que ele falou?

Troca tardia? "Sentimos que o jogo estava decorrendo bem. Estávamos trabalhando muito no campo rival, com algumas opções claras e outras que não chegamos a conectar. Estávamos fazendo um bom trabalho, por isso mantemos os jogadores a maior quantidade de tempo possível. Lamentavelmente, tomamos gol em uma bola parada e perdemos o jogo. Não era o resultado que esperávamos, mas acho que a equipe fez um bom jogo diante de uma equipe parelha. O time sempre buscou, de maneira organizada, atacar o rival, e fizemos isso bem. Agora, restam 90 minutos, nada está definido, somos uma equipe grande e vamos ter muita fé para virar a série."

Cansaço de jogadores. "Com este resultado, é possível achar um erro [demorar para substituir], mas estávamos bem. Tínhamos colocado o Atlético-MG em sua defesa e geramos situações de bola parada, por exemplo, mas não conseguimos concluir. Basicamente, é por isso que não fizemos as substituições. Estávamos competindo bem, o Atlético-MG tem muita posse com um ataque bom e não criou situações de gol."

Morte de Izquierdo influenciou no time? "Foi uma situação difícil, mas não podemos usar isso como desculpa. É preciso dissociar o resultado com o que foi o jogo. O resultado não foi o que queríamos, mas o jogo foi correto: fizemos uma boa partida e os jogadores se entregaram. Geramos incômodo a um time que vive um bom momento. Acreditamos que isso [morte do Izquierdo] não nos afetou. Não podemos colocar desculpas."

Lucas em ação durante São Paulo x Atlético-MG, duelo da Copa do Brasil Imagem: GUILHERME VEIGA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Atuações de Lucas e Luciano. "São jogadores que podem conviver juntos. Trabalhamos para que o Lucas pudesse fazer jogadas de fora para dentro, e ele fez isso. O Luciano é um atacante que vem de trás, resolve e cria situações. Infelizmente, não pudemos vê-lo decisivo como em outras vezes. É preciso estar tranquilo, recuperar o mais rápido possível para o jogo de domingo e, como pedimos sempre aos torcedores, que confiem e que tenham fé para revertermos esta série."

Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo, comandou clube contra o Atlético-MG Imagem: CAIO DE SOUSA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Quem dá as ordens sem Zubeldía? "Somos uma comissão técnica com vários integrantes. Nos conhecemos e trabalhamos há muitos anos juntos. Falamos bastante sobre o que pretendemos da equipe e, conjuntamente, tomamos decisões. Neste caso, tomo decisões com os demais companheiros da comissão."

Projeção para jogo de volta. "Com certeza, em seu estádio, o Atlético-MG será competitivo e vai buscar o jogo. Nós tentaremos, como sempre, ser protagonistas do duelo. [A vaga] está aberta, são dois bons times que buscam passar para a semifinal. Consideramos que temos as ferramentas para reverter a série. Primeiro, pensaremos na partida do Brasileirão e, depois, teremos alguns dias para trabalhar a revanche desta fase."