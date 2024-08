Em noite de estreias, Corinthians perde para o Juventude pela ida das quartas da Copa do Brasil

O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Juventude na noite desta quinta-feira, no Alfredo Jaconi, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto marcou as estreias do volante José Martínez e do atacante Héctor Hernández, contratados pelo Timão nesta janela de transferências. Na reta final da primeira etapa, a partida chegou a ser paralisada por conta de falta de energia no estádio.

O primeiro tempo foi de poucas emoções em Caxias do Sul, com o Juventude controlando as ações da partida. Na segunda etapa, no melhor momento do Corinthians no duelo, os mandantes abriram o placar com o atacante Carrillo. Na reta final, a equipe comandada por Jair Ventura ampliou com Danilo Boza, mas Gustavo Henrique diminuiu para o Timão nos acréscimos.

Com o revés de 2 a 1, um simples empate na volta elimina o Corinthians da Copa do Brasil. Vitória do Timão por um gol de diferença leva o confronto para as penalidades máximas, enquanto triunfo por dois ou mais tentos garante a classificação alvinegra.

No próximo compromisso, o Corinthians recebe o Flamengo, no domingo, às 16 horas (de Brasília). Já o Juventude encara o Internacional no mesmo dia, às 18h30 (de Brasília), novamente no Alfredo Jaconi. Ambos os duelos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Já na volta das quartas da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Juventude na Neo Química Arena no dia 11 de setembro (quarta-feira), às 21 horas.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções, mas ficou marcado pela superioridade do Juventude. Aos 11 minutos, o time da casa assustou com finalização de Nenê que parou em defesa de Hugo Souza. Aos 32, mais uma grande intervenção do goleiro corintiano, dessa vez em chute de Carrillo perto da pequena área.

Logo depois da partida ficar cerca de 20 minutos paralisada por falta de energia, o Corinthians chegou com Yuri Alberto, que chutou mascado para defesa de Gabriel Vasconcelos. Pouco antes do intervalo, Nenê, de voleio, por pouco não abriu o placar para os mandantes.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, aos nove minutos, Yuri Alberto recebeu passe em profundidade de Igor Coronado e finalizou de esquerda para defesa de Gabriel Vasconcelos. Aos 19, novamente o camisa 9 assustou, dessa vez em cabeceio após cruzamento na medida de Matheus Bidu.

Apesar da melhora do Corinthians na partida, quem abriu o placar foi o Juventude, aos 23 minutos. Após chute desviado de Luis Oyama, Carrillo se antecipou à defesa do Timão e apenas empurrou a bola para o fundo das redes.

Aos 42, o Juventude foi novamente às redes, dessa vez com Danilo Boza. Nos acréscimos, o time comandado por Ramón Díaz descontou com Gustavo Henrique, em cobrança de escanteio batida por Rodrigo Garro.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 2 X 1 CORINTHIANS

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 29 de agosto de 2024, quinta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)



VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)



Cartões amarelos: Pedro Henrique, Ramón Díaz, Cacá, Matheuzinho, Matheus Donelli e André Ramalho (Corinthians); João Lucas e Zé Marcos (Juventude)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Carrillo, aos 23, e Danilo Boza, aos 42 do 2ºT (Juventude); Gustavo Henrique, aos 48 do 2ºT (Corinthians)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Luis Oyama, Dudu Vieira (Rodrigo Sam) e Nenê (Jean Carlos); Erick Farias (Marcelinho), Lucas Barbosa (Edson Carioca) e Carrillo (Diego Gonçalves)



Técnico: Jair Ventura

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Fagner), Gustavo Henrique, Félix Torres e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez e Igor Coronado (Rodrigo Garro); Romero (André Ramalho), Pedro Henrique (Héctor Hernández) e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz