Champions: novo formato causa surpresa positiva após 'grande bagunça'

Estão definidos os confrontos da primeira fase da nova Liga dos Campeões, que contará com 36 clubes. Na Live da Champions, Thiago Arantes e Allan Simon destacaram que o novo formato trouxe surpresas positivas após uma primeira impressão de "bagunça".

No novo formato por pontos corridos, os oito primeiros colocados garantem vaga direta nas oitavas de final, enquanto os classificados entre nono e 24º lugar disputarão um playoff. A primeira fase começa no dia 17 de setembro, uma terça-feira.

Thiago Arantes: 'Vejo um potencial nessa Champions que há um mês eu não via'

É uma grande bagunça, eu achei que não fosse gostar, simpatizar com a bagunça, mas a gente precisa de tempo para entender o tamanho da confusão e saber ler um pouco melhor os caminhos dos clubes. Eu consigo ver um potencial nessa Champions que há um mês eu não via. É uma bagunça, mas dá pra tentar organizá-la na cabeça.

É uma questão mais de a gente se acostumar, porque a gente gosta do produto, da Champions, do futebol. Meu sentimento é que em algum momento eu vou me acostumar, o sorteio ajuda nesse sentido. O que vai pegar é a gente ver na prática como vai funcionar essa reta final, talvez um time se empatar com outro classifica e tira o rival, esse tipo de coisa que o formato permite que aconteça. Essa excentricidade de ter um pontos corridos onde você não enfrenta todo mundo acaba abrindo uma brecha, temos que ver se vai ser um problema ou não. Thiago Arantes

Allan Simon: 'Isso é muito bacana e não tinha na fase de grupos'

A nossa memória é muito seletiva, a gente só guarda os bons momentos, mas se olhar para a Champions no passado a gente vê que a fase de grupos às vezes era chatíssima já na quinta rodada em alguns grupos. Agora há a possibilidade de você classificado jogar para eliminar o rival, de repente já está ali num confronto direto e você tem a chance de acabar com ele no campo. Isso aí é muito bacana e não tinha na fase de grupos. Allan Simon

Confira todos os confrontos da nova Champions após o sorteio.

