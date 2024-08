25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD terá sede em São Bernardo do Campo

Uma das mais tradicionais disputas do ciclismo nacional completará seu jubileu de prata neste ano. Trata-se da Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD, em sua 25ª edição, que será disputada no dia 15 de setembro. A largada das categorias Elite, Sub 23, Open Master e Junior masculinos será no Distrito de Paranapiacaba e percorrerá os sete municípios da região. A chegada ocorrerá no circuito fechado montado próximo ao Ginásio Poliesportivo, em São Bernardo do Campo, onde competirão as demais categorias.

A prova contará pontos para o Ranking Paulista de Estrada, na Classe CBC, e para o Ranking Nacional (CBC), na Classe três, para todas as categorias em disputa, com exceção das categorias Open Master Masculino e Master Open Masculino 30.

O evento largará às 8h (de Brasília), em Paranapiacaba, e percorrerá todas as cidades que compõem o Grande ABC Paulista: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Diadema (total de 71 km). Além disso, os ciclistas ainda darão mais 20 voltas no circuito de três quilômetros montado na Avenida São Paulo, onde as demais 29 categorias farão suas baterias também a partir das 8h.

As inscrições são gratuitas e realizadas somente online através do site https://seapp.link/voltaabcd2024, até o dia 11 de setembro de 2024, às 23h59. Portanto, após o atleta regularizar sua filiação, deverá aguardar até 48 horas para que seja liberado no sistema de inscrição. É importante que o atleta se adiante para regularizar sua filiação pelos seguintes links: https://cbc.bigmidia.com/atleta/ (atleta filiado anos anteriores) / renovação 2024; https://cbc.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta para atletas nunca filiados.

A Volta Ciclística Internacional do Grande ABC tem como tradição muito equilíbrio e um elevado nível técnico. O seu percurso é uma das atrações, uma vez que atravessa as sete cidades do Grande ABC Paulista, com diferentes desafios aos ciclistas e ficando bem perto do público. Por isso, costuma atrair alguns dos principais nomes da modalidade na briga pelos primeiros lugares.