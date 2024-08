Seleção: Campeão olímpico aponta fator que dificulta trabalho de Dorival

O técnico Gustavo Leal, campeão olímpico em Tóquio como auxiliar de André Jardine, pediu paciência com o trabalho de Dorival Júnior na seleção brasileira.

O que aconteceu

Leal vê avaliações prematuras sobre o trabalho do treinador na amarelinha. Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, ele destacou que a mudança de geração de atletas interfere na sequência de Dorival.

Ninguém está preparado para trabalhar na seleção até estar na seleção. O cenário é muito atípico, o treinador tem o dia a dia, tem o time dele, na seleção você fica dois meses analisando para depois ter 10 dias com os caras na Data Fifa. Você pode assistir o jogo in-loco, ver o treino, conversar com o jogador, mas é diferente. Acredito que você precisa de um determinado tempo para desenvolver um trabalho, não digo quatro anos, mas pelo menos um tempo mínimo que acho que o Dorival ainda não teve e precisa para entender o funcionamento, principalmente nesse momento que ele está vivendo agora que é uma mudança de geração

Precisamos ter paciência e entender quem é o Dorival? é confiar nele, que é um grande treinador, no processo, dar tempo e ali na frente a gente pode fazer uma avaliação. Hoje, acho que ainda está muito cedo para fazer uma avaliação decisiva

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.