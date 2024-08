Membro da direção do Real Betis detalha negociação com Barcelona por Vitor Roque

Nesta quarta-feira, Joaquín Sánchez, ex-jogador e membro da direção do Real Betis, detalhou como foi a negociação com o Barcelona pela contratação do atacante Vitor Roque. Segundo o dirigente, a vontade do jogador de 19 anos foi crucial para a concretização da transferência.

"Estivemos reunidos com o Barcelona e com o jogador. Com Laporta (presidente do Barcelona), não, que estava comendo. Foi fácil (risos). Sou claro. Sou aquilo que veem. Para o bem e para o mal, vou te dizer a parte positiva e a parte negativa. O Vitor disse que queria jogar no Betis. Não falo de números. Não gosto desse papel, me incomoda, porque só estou fazendo o que sinto. Ainda que venha de uma situação complicada no Barcelona, gostei da convicção que tinha e daquela reivindicação em como queria jogar. O Betis pode lhe ajudar muito. Pode ser um grande 9", afirmou em entrevista à rádio espanhola Cadena Cope.

Vitor ya ha aprendido la lección más importante. ?? pic.twitter.com/OZSBBDh5un ? Real Betis Balompié ?? (@RealBetis) August 28, 2024

O brasileiro chega ao Betis por empréstimo de um ano, podendo ser estendido por mais um. O acordo também conta com a opção de compra ao final do vínculo.

No time espanhol, o jovem terá a concorrência dos centroavantes Chimy Ávila e Cédric Bakambu. O segundo, no entanto, está lesionado.

Para contar com o atleta, o Real Betis teve que vencer a concorrência de outros grandes times, como Sporting, de Portugal, Everton, da Inglaterra, e Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Após se destacar no Athletico-PR, Vitor Roque ingressou no Barcelona em janeiro deste ano. Porém, teve pouco espaço dentro de campo. No clube catalão, o atleta realizou apenas 16 partidas, nas quais conseguiu marcar dois gols. Agora, terá uma nova chance de se firmar no futebol europeu.