Everton Ribeiro viveu silêncio do Flamengo e viu homenagem gerar climão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Everton Ribeiro voltam a se encontrar de lados opostos nesta quarta-feira (28), na Fonte Nova. Nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, o rubro-negro se vê de frente com o ídolo que recebeu o silêncio no momento da renovação de contrato e gerou, sem ter nada a ver com isso, uma polêmica interna recentemente.

A reação de Marilia Nery, esposa do jogador, após o sorteio que definiu o confronto mostra que a relação ainda é forte. Ela foi às redes sociais dizer "não é possível" quando as bolinhas mostraram mais um reencontro. Entre a comemoração pelo título do amigo Filipe Luís no Mundial sub-20 e a emoção com as homenagens da torcida no Maracanã em junho, a família recebeu com surpresa uma homenagem recente definida pelo presidente Rodolfo Landim.

"Em choque"

No início do mês, Landim anunciou que daria um título de sócio honorário ao filho de Everton Ribeiro. Antônio, o popular Totói, virou xodó da torcida. O mandatário informou a decisão em uma ação com sócios do clube.

A família foi pega de surpresa e soube pela internet. O clube não comunicou previamente sobre a homenagem, e Marília chegou até a se dizer "em choque" nas redes sociais. O sentimento, porém, foi de felicidade e emoção pelo carinho. Eles irão à cerimônia quando o Flamengo marcar oficialmente.

O fato gerou até uma espécie de climão dentro do clube. Marcelo Conti, ex-vice-presidente de gabinete do presidente Landim, afirmou ter dado a ideia ainda em janeiro, mas não recebeu os créditos. Ele deixou a gestão para apoiar Bap na eleição de dezembro. O fato repercutiu bastante nos bastidores.

Totói é torcedor do Flamengo. Os filhos do meia criaram forte identificação com a torcida, tanto que o pequeno chegou ao Maracanã para o jogo do Campeonato Brasileiro com um boneco de pelúcia do mascote rubro-negro. Na apresentação do pai no Bahia, ele cantou uma parte do hino da equipe carioca.

Renovação teve silêncio

O Flamengo adiou o quanto pôde a renovação de Everton Ribeiro. As conversas só foram acontecer na reta final da temporada, quando o meia ainda dava total prioridade ao clube.

Havia uma divergência no tempo de contrato. O Fla ofereceu um ano, enquanto o jogador pedia dois. Foram várias semanas de expectativa nesse sentido, mas aí veio o silêncio.

Everton Ribeiro decidiu aceitar o tempo proposto. Tentou contato com a diretoria por telefone e mensagem, mas nunca obteve retorno. Por isso, entendeu que não era necessário e seria o momento de ir atrás de outras propostas.

Não houve uma última conversa, e o vínculo se encerrou. Na virada do ano, quando ficaria sem contrato, Everton decidiu apostar no projeto do Bahia. Antes disso, o jogador recebeu a sondagem, mas sequer quis ouvir as condições de salariais e o tempo de contrato do rival Fluminense, que também tentou entrar na concorrência. Ele não queria prejudicar de alguma maneira a relação com o Fla.

O clube não quis fazer grandes homenagens no primeiro encontro em jogos. Quando a saída foi concretizada, o Fla organizou uma cerimônia no CT com as taças conquistadas, placas e presentes ao atleta, à esposa e aos dois filhos. No duelo do Maracanã, porém, entendeu que a homenagem já tinha sido feita e o esforço para enaltecer o antigo camisa 7 foi da torcida. As organizadas levantaram bandeirões e emocionaram familiares. O Flamengo levou os mascotes ao camarote e registrou o momento nas redes oficiais.

Esse carinho é muito recíproco e muito verdadeiro. Totói, Guto, Everton e Marília: AMAMOS VOCÊS! ?#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/EIeUP9H1nE ? Flamengo (@Flamengo) June 21, 2024

Ainda decisivo

Se saiu como reserva no Fla, Everton Ribeiro é protagonista no Bahia. Titular e capitão, tem sido um dos nomes da boa campanha da equipe na temporada.

O camisa 10 esteve em campo em todas as rodadas do Brasileirão. Em 2024, são 46 jogos, cinco gols e nove assistências. O meia foi o jogador que mais marcou em Ba-Vis no ano.

O reencontro entre Everton e Flamengo será às 21h30 (de Brasília) desta quarta. Em campo, vale a classificação às semifinais da Copa do Brasil. A decisão será no Maracanã, dia 12 de setembro.