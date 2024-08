André Ramalho vira pilar na saída de bola do Corinthians; veja números do zagueiro

O zagueiro André Ramalho, contratado nesta janela de transferências, em pouco tempo se tornou um pilar na saída de bola do Corinthians. O beque de 32 anos vem tendo sucesso em verticalizar a construção ofensiva da equipe comandada por Ramón Díaz e os números ajudam a mostrar isso.

Segundo dados da plataforma Sofascore, contabilizados desde a estreia de André Ramalho, o zagueiro lidera a equipe em ações com a bola (501), passes certos (350) e bolas longas certas (33). A taxa de acerto no passe do defensor é de 88%.

No Corinthians, há um entendimento que André ajuda mais nessa fase do jogo do que seus companheiros de posição, como Cacá, Félix Torres e Gustavo Henrique. Não por acaso, o jogador ex-PSV já foi testado algumas vezes como volante.

Os números defensivos de André Ramalho no Timão também não deixam a desejar. Desde que estreou, o camisa 5 lidera o time em ações defensivas (69), interceptações (16) e é o 2º em duelos ganhos (35).

Não se sabe se André será titular nesta terça-feira, contra o Red Bull Bragantino, já que o técnico Ramón Díaz vem optando por mesclar a equipe nas copas. Na ida em Ribeirão Preto, o atleta entrou no segundo tempo.

O Corinthians encara o Bragantino nesta terça, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Timão venceu por 2 a 1 e, portanto, joga por um empate para avançar de fase.