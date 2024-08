Fla precisa de Benedetto? 'Centroavante não é a deficiência', diz Mattos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está no mercado em busca de reforços, e o jornal argentino "TyC Sports" colocou o atacante Darío Benedetto, de 34 anos, como alvo do Rubro-Negro.

O colunista Rodrigo Mattos e o repórter Bruno Braz comentaram sobre essa possível movimentação na live do Flamengo. O programa que acontece às segundas-feiras, às 17h, no canal do UOL Esporte no Youtube.

Em 2018, foi um jogador de destaque naquela Libertadores que o Boca acabou perdendo pro River na final, era um jogador que, aqui no Brasil, todo mundo queria. Agora, se olhar a última temporada, que o Boca foi até o final mais capengando, foi reserva o tempo inteiro. Seria mais uma opção, mas acho que a posição de centroavante não chega a ser uma deficiência [do Flamengo] nesse momento Rodrigo Mattos

Bruno Braz acredita que o Rubro-Negro pode ter soluções melhores para o setor. "Se, de fato, proceder, acho que, hoje, é mais grife do que bola. O Flamengo, com a condição que tem, pode ser mais criativo".

Mattos aponta que, no atual cenário, há outras necessidades no elenco. Ele lembrou que o clube está perto de anunciar o retorno do atacante Michael, que atuou na Gávea entre 2020 e 2021, e estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"Parece que as pontas são o maior problema. Com a saída do Cebolinha, machucado, você tem só o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. O Tite gosta de jogar com ponta, então eu acho que o problema maior é na ponta. [A diretoria] já achava que tinha uma falta de um ponta. Antes do Cebolinha se machucar, queriam ponta para a direita, com o Michel encaminhado e a outra posição que eu acho que vai faltar é lateral, especialmente se avançar alguma negociação em relação à venda do Wesley".

