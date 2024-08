Atletas envolvidos em briga no Choque-Rei devem ser punidos, diz advogado

Colunista do Lei em Campo, o advogado Carlos Ramos explicou em participação no De Primeira quais punições podem ser aplicadas aos jogadores de Palmeiras e São Paulo e aos membros de comissão técnica envolvidos na confusão generalizada no Choque-Rei.

Segundo Carlos Ramos, os jogadores e profissionais relatados na súmula devem ser punidos no STJD com perda de jogos. O advogado detalhou a gravidade da situação e das penas.

A punição é por número de jogos no caso de atletas e comissão, e no caso de dirigentes seria por dias. Normalmente, o STJD costuma punir, vai depender muito se o réu é primário ou não, isso tudo deve ser levado em conta no momento da aplicação da pena, mas normalmente eles aplicam duas, três, quatro partidas nesses casos, além da suspensão automática. São muitas questões, você tem gandula, tem o auxiliar técnico do Palmeiras, tem o Anderson Barros, que é diretor do Palmeiras, tem a questão do Luciano, tem o Zé Rafael e o Nestor que foram expulsos, tem os arremessos em campo também, tênis, copo, objetos. É um combo de questões.

Pensa no seguinte: o árbitro está ali para ser imparcial no julgamento. E você tem alguém ali dizendo que ele é tendencioso, mentiroso, isso afeta totalmente a atuação dele, você está desacreditando totalmente a atuação dele. Então, no caso da ofensa é nesse sentido, não precisa haver xingamento com palavrão, mas a partir do momento que você desacredita a atuação do profissional, passa a ser uma ofensa. Carlos Ramos, advogado e colunista do Lei em Campo

