Arnaldo: 'Flamengo está definhando fisicamente. É o time mais despreparado'

Arnaldo Ribeiro destacou no Posse de Bola que o Flamengo chegou no momento mais complicado e desgastante da temporada despreparado. Na avaliação dele, tanto o trabalho de Tite quanto o da diretoria têm lacunas que dificultam a disputa das três competições.

'Flamengo chegou na hora mais importante despreparado': "O Flamengo chegou no momento mais importante, no agosto louco, que já estava previsto no calendário desde o início para quem estivesse disputando as três frentes, despreparado em todos os aspectos. Eu vejo uma divisão de foco muito grande: a direção e a obsessão pelo estádio, a campanha para eleição do sucessor, tiraram um pouco o foco que é o time de futebol. O time de futebol do Flamengo tinha desafios para esse momento, tem lacunas no elenco, está vendendo jogadores e não contratou ainda nenhum".

'Tem situações que são da comissão técnica': "Em relação à comissão técnica, tem situações que são de responsabilidade exclusiva de uma comissão técnica que chegou no ano passado justamente para antecipar problemas, calendário, pré-temporada. O Flamengo foi fazer uma pré-temporada fora do país e encarou o Estadual para ganhar, como queria a diretoria, quando o Botafogo nunca encara dessa forma".

'O Flamengo está definhando fisicamente': "Eu sei que o Flamengo teve um dia a menos de descanso que o Botafogo, assim como o São Paulo teve em relação ao Palmeiras, mas o São Paulo não definhou fisicamente no Allianz Parque, o Flamengo está definhando fisicamente, é uma coisa inacreditável, fisicamente é o time mais despreparado do país para esse momento. E o Botafogo é o contrário".

Mauro Cezar: 'Tite só fez bobagem! Goleada para o Botafogo é na conta dele'

Mauro Cezar detonou as escolhas de Tite na goleada por 4 a 1 sofrida para o Botafogo. Segundo ele, o treinador do Flamengo "só fez bobagem" no clássico e depois usou o calendário apertado como desculpa em vez de assumir os erros da comissão técnica.

Lavieri: Palmeiras ganha gás e se alimenta do 'contra tudo e contra todos'

O Palmeiras ganhou um gás num momento difícil da temporada com a vitória no último lance no Choque-Rei, avaliou Danilo Lavieri. Ele destacou que o time de Abel Ferreira se alimenta do discurso "contra tudo e contra todos", reativado após as polêmicas do clássico.

São Paulo mina chances no Brasileiro e vai se dedicar às copas, diz Arnaldo

A derrota para o Palmeiras no Allianz Parque deve reforçar uma tendência no São Paulo, a prioridade nas copas, afirmou Arnaldo Ribeiro. Segundo ele, o Tricolor vai passar mais uma temporada fazendo figuração no Brasileirão e focar 100% nos mata-matas.

