Exemplo! Carlos Prates atende pedido e raspa cabelo de fã com câncer; veja

Com pouco mais de um ano de casa no Ultimate, Carlos Prates já se tornou um favorito dos fãs. E o peso de tal responsabilidade foi sentido pelo brasileiro durante a semana da luta do UFC Kansas City. Na última quarta-feira (23), o atleta da 'Fighting Nerds' protagonizou um emocionante encontro com um torcedor identificado como Randy. Diagnosticado com câncer no esôfago, o apaixonado por MMA incumbiu ao meio-médio (77 kg) de Taubaté (SP), seu atleta predileto, a importante e simbólica missão de raspar seu cabelo (veja abaixo ou clique aqui).

Carlos e Randy haviam trocado mensagens nas redes sociais há algumas semanas, quando o brasileiro foi escalado para liderar o UFC Kansas City. Como mora na região, o fã americano achou a oportunidade perfeita para conhecer seu ídolo no esporte. Além de ter seu desejo concretizado, o torcedor ainda viu seu lutador favorito do atual plantel do Ultimate raspar seu cabelo antes de uma de suas lutas mais importantes da carreira - cena devidamente compartilhada pelos perfis oficiais da empresa nas redes sociais.

"Estou aqui com o Randy. Está me ensinando várias lições essa semana. Às vezes a gente reclama de qualquer coisa que acontece na nossa vida. E o cara está aí, diagnosticado com câncer terminal, me mandou mensagem para eu raspar o cabelo dele porque eu era o lutador favorito dele. A gente vê que nossos problemas não são nada. O cara está aí, de pé e disse que não vai desistir. É isso que temos que tirar como lição para a vida", exaltou Prates, antes de ver Randy também comentar sobre o encontro.

"Essa tem sido uma experiência incrível. Uma coisa que só se vive uma vez na vida. Estou muito feliz que isso virou realidade. Agradeço aos 'Fighting Nerds' e a toda equipe com todo o meu coração", agradeceu o fã do lutador brasileiro, que batalha contra uma doença grave.

Encontro bem-humorado

Apesar da gravidade da situação de Randy, seu encontro com Prates foi bem-humorado. Para 'quebrar o gelo', assim que ambos se viram pessoalmente pela primeira vez, o torcedor ofereceu um maço de cigarro para o brasileiro, que deu boas risadas. Para retribuir o carinho, Carlos deu de presente o tradicional óculos da 'Fighting Nerds' para o seu fã, além de uma jaqueta estilizada de sua equipe.

Protagonista no UFC

Depois de se mostrar ser um 'pacote completo' e bastante raro nos esportes de combate, Carlos ganhou rapidamente moral junto ao Ultimate. E a prova disso é um protagonismo rápido cedido ao brasileiro, que fará sua segunda luta principal consecutiva no evento com pouco mais de um ano de casa. Neste sábado, no UFC Kansas City, Prates mede forças contra Ian Garry. Em caso de nova vitória, o 'lutador fumante' pode, além de entrar no top 10 do ranking da categoria, se consolidar de vez como um dos fortes postulantes ao cinturão até 77 kg.

