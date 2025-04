Torcida do Lyon protesta contra John Textor e cita Botafogo: "Do orgulho à vergonha"

Nesta quinta-feira, a torcida do Lyon protestou em frente ao Centro de Treinamentos da equipe contra John Textor, dono do clube francês e da SAF do Botafogo. As faixas penduradas pelos torcedores cobram o empresário dizendo: "Sem dinheiro no final da temporada. Molenbeek? Botafogo? Lyon? Quem será o otário?"; e "Do orgulho à vergonha. Quatro partidas pelo pódio".

O Lyon vive uma crise financeira que pode acabar com uma punição de rebaixamento da primeira divisão do Campeonato Francês. Atualmente, a dívida do clube é de cerca de 100 milhões de euros (R$ 646 milhões), o plano de John Textor é conquistar a vaga para a Liga dos Campeões da Europa e usar a premiação da classificação para abater parte do déficit.

A torcida do Lyon protestou cobrando a classificação e as contas pagas. Restam quatro rodadas para o final do campeonato e o clube é o sexto colocado, com 51 pontos. Confira a tabela:

1º. Paris Saint-Germain - 78 pontos (campeão)



2º. Olympique de Marseille - 55 pontos



3º. Monaco - 54 pontos



4º. Lille - 53 pontos



5º. Nice - 51 pontos



6º. Lyon - 51 pontos







O quarto colocado se classifica para a Pré-Champions, a partir da terceira posição a vaga é direta.

O Lyon venceu apenas dois dos últimos seis jogos que disputou. Sendo uma das derrotas a eliminação para o Manchester United por 5 a 4 na Liga Europa. No Campeonato Francês, ainda resta uma partida decisiva contra o Monaco, na penúltima rodada.