Fonseca volta a Madri com vitória e marca duelo com #12 do mundo

Ano passado, em sua estreia no Masters 1000 de Madri, João Fonseca, então com 17 anos e ocupando apenas o posto de #242 do ranking, tornou-se o mais jovem homem a vencer uma partida no torneio. Desta vez, um ano mais maduro e #65 do mundo, o carioca chegou com moral. Foi escalado para a quadra principal e anunciado pelo locutor oficial como João 'La Sensación' Fonseca quando pisou no saibro da arena. Com a bola em jogo, o brasileiro confirmou a expectativa: sem sustos, bateu o jovem qualifier dinamarquês Elmer Moller (21 anos, #114) por 6/2 e 6/3 e avançou à segunda rodada.

O resultado já iguala sua campanha de 2024, quando superou o americano Alex Michelsen na estreia e foi derrotado na sequência pelo britânica Cameron Norrie. Este ano, Fonseca vai enfrentar na segunda fase o americano Tommy Paul, que foi top 10 em janeiro e agora ocupa o 12º lugar no ranking mundial. A. partida deve ser realizada no sábado e será o primeiro duelo entre eles.

Como aconteceu

Fonseca largou melhor, quebrando o saque do dinamarquês logo no terceiro game, quando uma ótima devolução forçou um erro de direita do rival. O carioca ainda teve mais três break points para abrir 4/1, mas Moller escapou de um 0/40 jogando ótimos pontos em sequência. Fonseca ainda perdeu mais quatro chances de quebra no sétimo game, mas converteu a quinta oportunidade quando Moller errou uma esquerda fácil. A quebra deixou o brasileiro com 5/2 de vantagem, e bastou confirmar o saque para fechar o primeiro set.

Fonseca seguia confirmando seus games de serviço sem problemas, e isso lhe dava a chance de ser mais agressivo e pressionar mais o saque do dinamarquês. Logo, no quinto game, o carioca anotou nova quebra e abriu 3/2 no segundo set. Sem ceder break points, a vantagem era o que João precisava para arrancar até a vitória. Moller só ameaçou - e de leve - no oitavo game, quando teve 0/30, mas Fonseca jogou quatro pontos perfeitos em sequência e abriu 5/3. Foi a última tentativa do europeu. No game seguinte, Moller abriu 30/0, mas João reagiu, conquistou um match point e fechou o jogo após mais um erro do dinamarquês.

O que ele disse

"Adoro jogar no saibro, nasci no saibro. Mesmo na altitude, gosto de focar no saque e jogar agressivo. Estou me sentindo bem esta semana. Meu time e eu achávamos que era hora de descansar a cabeça a voltar para a temporada de saibro. Estou muito feliz com a vitória. É minha terceira vez aqui. Vim antes como parceiro de treinos, voltei ano passado para competir e este ano venho pelo ranking pela primeira vez. Empolgado por voltar e ganhar a primeira rodada. É seguir assim durante a semana", disse Fonseca na entrevista oficial para a ATP depois da partida.