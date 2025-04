Panini lança álbum de figurinhas do Super Mundial; envelope custa R$ 6

A Panini lançou o álbum do inédito Super Mundial de Clubes da Fifa, nos formatos de brochura e capa dura, com um total de 550 cromos.

O que aconteceu

O lançamento ocorre cerca de dois meses antes do início da competição. A primeira edição do Super Mundial será disputada entre 14 de junho e 13 de julho, nos EUA, e conta com quatro representantes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras).

Todos os 32 participantes possuem uma página dupla, com 18 cromos por clube. Estão contemplados os 14 principais jogadores de cada elenco elenco, além do escudo do time e três figurinhas especiais.

O álbum custa R$ 19,90 na versão brochura. Já o valor do modelo capa dura é de R$ 64,90. O produto mede 23,2 cm por 27 cm e conta com 72 páginas ao todo, além da capa.

Figurinha de Estêvão, do Palmeiras, no álbum do Super Mundial de Clubes da Panini Imagem: Divulgação/Panini

Cada envelope contém cinco figurinhas e está sendo comercializado a R$ 6,00. Neste cálculo, um sticker vale R$ 1,20. Os pacotes podem ser adquiridos na Loja Panini, em bancas e outros comércios.

O valor mínimo para completar o álbum é de R$ 679,90. Isso considerando o preço do livro em brochura, a compra de 110 envelopes e que nenhuma figurinha virá repetida.

O produto conta também com a novidade do FIFA Collect. Os colecionadores poderão escanar um QR Code para ter acesso a 15 itens digitais, lançados mensalmente e inspirados nos álbuns da Panini desde o da Copa do Mundo de 1970. Além disso, terão direito a produtos exclusivos do Super Mundial e da Copa do Mundo de 2026.

Figurinha de Arrascaeta, do Flamengo, no álbum do Super Mundial de Clubes da Panini Imagem: Divulgação/Panini