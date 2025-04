Endrick repete Morata e pode voltar à reserva no Real Madrid, destaca jornal espanhol

A vitória do Real Madrid diante do Getafe nesta quarta-feira, teve como principal destaque as críticas de Carlo Ancelotti a Endrick. Após a partida, o treinador italiano elevou o tom das críticas ao jovem, por suas tomadas de decisão no duelo pelo Campeonato Espanhol. Isso pode fazer com que o atacante volte ao banco de reservas na reta final da temporada - nesta partida, formou a dupla de ataque ao lado de Vinicius Júnior.

"Teve duas oportunidades. Na primeira, não poderia ter feito melhor. Na segunda, talvez estivesse impedido, mas ele não pode fazer essas coisas. É jovem, deve aprender. Ele deve chutar o mais forte possível. Não pode fazer teatro. No futebol, o clube de teatro não existe", afirmou Ancelotti. Ele foi substituído logo após desperdiçar chance clara com uma cavadinha em jogada cara a cara com o goleiro.

De acordo com o jornal espanhol Marca, esta é a tendência para as próximas partidas do Real Madrid. A publicação relembrou que, na temporada 2013/2014, o mesmo Ancelotti adotou postura semelhante com o atacante Álvaro Morata, ao perder chance clara em vitória do Real Madrid sobre o Valladolid por 4 a 0.

Como resultado, o atacante espanhol - e capitão da seleção na conquista da Eurocopa, em 2024 - ficou fora de seis das oito partidas seguintes do Real Madrid. Naquela temporada, o clube merengue conquistou a Liga dos Campeões e a Copa do Rei. Em julho, Morata foi negociado à Juventus, retornando ao Real Madrid em 2016/2017.

Morata tinha um papel mais "importante" no elenco do Real Madrid do que Endrick tem, atualmente. Nesta temporada, o ex-Palmeiras tem sido titular na Copa do Rei e entrado ocasionalmente nos duelos do Campeonato Espanhol. A eliminação da Liga dos Campeões fez com que, no duelo desta quarta, Ancelotti optasse por iniciar a partida com o jovem, para ganhar mais minutos antes da decisão da Copa do Rei, diante do Barcelona.

Endrick divide a artilharia na competição, mas isso não garantirá a titularidade contra o maior rival neste sábado. O lance em questão ocorreu aos 11 minutos do segundo, quando o atacante pegou mal na bola ao tentar uma cavadinha contra o goleiro David Soria, do Getafe; oito minutos depois, foi substituído pelo italiano.

Na Copa do Rei, Endrick divide a artilharia com Julián Alvarez, do já eliminado Atlético de Madrid, com cinco gols marcados. Disputou cinco jogos, sendo quatro como titular. É a principal chance de título para a equipe de Ancelotti, que está a quatro pontos do Barcelona na tabela do Espanhol. Rodrygo e Kylian Mbappé podem ser opções neste sábado, em vez do ex-Palmeiras.