André Silva celebra bela fase na vaga de Calleri no São Paulo: 'Muita gana e vontade de ajudar'

O torcedor do São Paulo lamentou muito a grave lesão de Calleri, que passou por cirurgia no joelho nesta quarta-feira e só volta em 2026. Mas bastaram três jogos para seu substituto, André Silva, mostrar que pode honrar a posição do camisa 9. Foram três gols seguidos e mais duas assistências, motivos mais do que especiais para celebração do novo titular de Luís Zubeldía.

Depois de perder gol incrível na casa do Libertad, André Silva se redimiu ao fechar a vitória por 2 a 0 sobre os paraguaios, na Libertadores. No clássico com o Santos, o novo centroavante já havia dado passe para Ferreirinha abrir o marcador e depois anotou o seu.

Sábado o São Paulo visita o Ceará, pelo Brasileirão, e André Silva espera manter a boa fase para buscar sua missão de se tornar um ídolo tricolor. "Hoje, se é me dado essa responsabilidade, esse desafio, estou encarando com muita gana e vontade de ajudar. Quero escrever meu nome na história do clube também, é muito importante, estou muito feliz por isso e quero cada vez mais subir meu nome no clube", frisou.

A sequência vem dando mostras que André Silva vai se tornar um titular incontestável de Zubeldía. "Como eu disse, sim, eu estava esperando por mais minutos. Infelizmente o Jonny (Jonathan Calleri) teve a lesão, um cara superimportante para nós", afirmou André Silva, que não gostaria de entrar no time por causa de contusão grave de um companheiro.

"Como eu sempre deixei claro, não existe uma disputa com ego, com falta de educação, a gente sempre se tratou muito bem, a gente sempre falou que quem jogasse tinha de dar o melhor pelo São Paulo. Se hoje estou aqui, e estou fazendo, tenho certeza que o Jonny está feliz por isso", disse, revelando apoio recebido por Calleri. "Assim como ele fazia gols e ajudava o time de alguma forma, eu ficava feliz por ele."