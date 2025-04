Dricus du Plessis desmente rumores de lesão e anima fãs: "Anúncio de luta em breve"

Nos últimos dias, fortes rumores indicavam que Dricus du Plessis havia sofrido uma lesão grave, que o impediria de voltar aos octógonos no curto prazo. Como desdobramento de tal boato, Khamzat Chimaev e Caio Borralho passaram a trocar farpas virtualmente, para promover o que seria uma eventual disputa pelo cinturão interino dos pesos-médios (84 kg). Mas ao que tudo indica, nada disso será necessário. Afinal de contas, o campeão sul-africano quebrou o silêncio e desmentiu a informação de que estaria contundido.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Stillknocks', como é conhecido, negou os boatos de que havia recusado competir no UFC 317, na chamada 'Semana Internacional da Luta', no fim de junho. Aparentemente apto para voltar à ativa, Dricus explicou que está em negociação com o Ultimate e que, em breve, seu próximo desafio na empresa será devidamente anunciado.

"Ok, então todos deram sua opiniões, rumores e histórias sobre uma fratura na canela, lesões e tudo mais. Achei tudo isso muito divertido, mas infelizmente nada disso é verdade. Eu e o UFC já discutimos uma luta e um adversário. A luta em junho nunca foi assinada. Eu não saí de luta alguma. Sou o campeão e sei quando luto. Vocês como desafiantes apenas aparecem quando mandamos. Anúncio de luta em breve, fiquem ligados!", esclareceu o peso-médio sul-africano.

Possíveis adversários

Ainda não se sabe quando e onde Dricus colocará seu cinturão em jogo na próxima aparição. Mas alguns candidatos surgem com favoritismo ao posto de desafiante ao título. Khamzat Chimaev é a opção mais provável. 'Bicho-papão' da categoria e invicto no MMA, o 'Lobo' desponta como uma grande ameaça ao reinado de du Plessis. Correndo por fora estão nomes como Nassourdine Imavov e Caio Borralho, prospectos que chegam embalados por sequências longas de vitórias no octógono mais famoso do mundo.

