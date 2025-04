Transmissão ao vivo de João Fonseca no Masters 1000 de Madri: veja onde assistir

João Fonseca mede forças com o dinamarquês Elmer Moller na tarde de hoje, em duelo válido pelo Master 1000 de Madri. O confronto está programado como o quarto do dia no Estádio Manolo Santana e não será iniciado antes de 12h50 (de Brasília).

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fonseca volta às atividades em quadra. Número 65 do mundo, o brasileiro não disputa uma partida oficial desde 24 de março, quando foi derrotado por Alex de Minaur, pela 3ª rodada do Miami Open.

A volta acontece onde ele conquistou sua 1ª vitória em nível Masters 1000. Ainda com 17 anos, em 2024, Fonseca superou Alex Michelsen em Madri.

Rival da estreia atravessa um bom momento. O dinamarquês é o 114º colocado no ranking da ATP e acumula sete vitórias seguidas.

João Fonseca x Elmer Moller -- Masters 1000 de Madri