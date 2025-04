Araraquara recebe a IV Etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo

Depois de São Bernardo do Campo, agora é a vez de Araraquara sediar eventos do calendário da Federação Paulista de Atletismo (FPA). Neste fim de semana, na Pista de Atletismo Armando Garlippe, estão programadas a quarta etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo, no sábado, das 8h às 16h30 (de Brasília), e a terceira etapa da Copa Futuro e do Brincando de Atletismo, ambos no domingo, a partir das 9h.

O evento marca a primeira competição oficial de atletismo federativo depois da inauguração da pista sintética. Trata-se de uma conquista importante para o interior paulista e para o atletismo estadual e nacional, pois possibilitará a prática da modalidade em uma região de grande potencial e histórico de conquistas.

"Para Araraquara, é um orgulho enorme receber a quarta etapa do Circuito Paulista Open e também a terceira etapa da Copa Futuro e Brincando de Atletismo, marcando assim a reinauguração oficial da nossa pista de atletismo e, obviamente, abrindo nosso calendário de competições. A expectativa é que possamos retomar eventos desse esporte com mais frequência e intensidade, principalmente no atletismo, pelo qual temos um carinho muito especial. Temos certeza de que o sucesso está garantido", destaca o secretário de esportes da cidade, João Henrique Silvestre.

O Circuito Paulista Open de Atletismo reunirá atletas de São Paulo e de outros estados nas categorias Adulto, Sub-18 e Sub-20. O objetivo é auxiliar os atletas em sua evolução técnica, além de ser uma grande vitrine para a revelação de novos talentos. Essas condições têm sido importantes para atrair atletas de várias partes do país e também do exterior.

Para a quarta etapa da temporada, agora em Araraquara, a expectativa é a mesma, já que reunirá atletas de cinco estados: São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eles disputarão provas de 5000m rasos, lançamento do disco, 3000m marcha atlética, 5000m marcha atlética, salto triplo, 110m com barreiras, 100m com barreiras, 400m rasos, 100m rasos, arremesso do peso, lançamento do martelo e 1500m rasos.