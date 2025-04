Santos treina com time vazado por Neymar para enfrentar o Bragantino

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos está treinando com o time que Neymar vazou sem querer no Instagram.

O que aconteceu

O Santos deve utilizar quase a mesma equipe que Neymar deixou escapar no seu stories ontem. A diferença é Escobar na vaga do Souza na provável escalação do jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo, na Vila Belmiro.

Neymar publicou e apagou um campinho com 11 jogadores. Ainda não se sabe com quem o craque estava conversando.

As novidades são Luisão na defesa e Gabriel Bontempo mais adiantado. Os testes têm sido feitos pelo auxiliar e interino César Sampaio no CT Rei Pelé.

Gabriel Brazão, Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Guilherme e Tiquinho Soares é a provável escalação. Thaciano, que apareceu borrado na montagem do Neymar, tem treinado entre os reservas.

O Santos não contará com o próprio Neymar, além de Soteldo e Barreal, todos no departamento médico. Os três meia-atacantes se recuperam de lesões musculares.