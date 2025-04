Mister Libertadores? Ceni defende sequência e pode liderar 'grupo da morte'

Do UOL, em São Paulo

O jogo Bahia x Atlético Nacional, válido pela 3ª rodada do Grupo F da Libertadores, significa mais do que a liderança da chave — considerada "da morte" — para o técnico Rogério Ceni. Brasileiros e colombianos entram em campo na Fonte Nova, em Salvador, a partir das 21h (de Brasília).

Mister Libertadores?

Ceni nunca perdeu na competição desde que virou treinador. Além do Bahia, ele já comandou o Flamengo em compromissos do torneio continental.

O ex-goleiro, bicampeão da Libertadores como jogador, trabalhou em 14 partidas na nova função e registra seis vitórias e oito empates. Os duelos ocorreram em 2020, 2021 e 2025.

O jogo de hoje pode, portanto, representar a continuidade da sequência invicta — ou a interrupção dela em caso de derrota dentro da Fonte Nova.

O retrospecto recente do Atlético Nacional é uma boa notícia para Ceni: os colombianos acumulam cinco tropeços seguidos em confrontos como visitantes na atual temporada.

A partida também vale a liderança do "grupo da morte" ao Bahia. O clube iniciou a rodada na 2ª posição da chave pelo saldo e pode ultrapassar o Inter em caso de vitória, já que os gaúchos só empataram com o Nacional-URU no Beira-Rio.

O técnico Rogério Ceni na Libertadores

2020 - 2 jogos (2 empates)

2021 - 6 jogos (3 vitórias e 3 empates)

2025 - 6 jogos (3 vitórias e 3 empates)

Total: 14 jogos (6 vitórias e 8 empates)

Como está o Grupo F?

1 - Inter: 5 pontos (3 jogos)

2 - Bahia: 4 pontos (2 jogos)

3 - Atlético Nacional: 3 pontos (2 jogos)

4 - Nacional-URU: 1 ponto (3 jogos)