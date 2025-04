Real Madrid se apega em ótimo histórico de Mbappé para vencer final contra o Barça

Neste sábado, Real Madrid e Barcelona duelarão pela final da Copa do Rei da Espanha. Eliminados da Liga dos Campeões e na vice-liderança de La Liga, os Merengues podem ter sua temporada salva caso vença a competição. Para isso, Carlo Ancelotti e companhia se apegam no ótimo histórico de Kylian Mbappé em finais pelo Real: três gols em três jogos.

Mbappé, que chegou ao Real nesta temporada, estreou pelo clube na final da Supercopa da Europa, quando marcou o segundo gol dos Merengues na vitória por 2 a 0 diante da Atalanta.

Depois, na decisão do Copa Intercontinental contra o Pachuca-MEX, o francês abriu o placar na vitória do Real Madrid por 3 a 0. Porém, por fim, Mbappé até fez o primeiro dos Merengues na final da Supercopa da Espanha, mas posteriormente viu o Barcelona, adversário deste sábado, virar o duelo para 5 a 2 e sair com o título.

Nesta temporada, apesar de um início com dificuldades, Mbappé tem ótimos números individuais pelo Real Madrid. Foram 50 jogos até aqui, com 33 gols marcados e cinco assistências. A final da Copa do Rei contra o Barcelona é neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio de la Cartuja, em Sevilha.