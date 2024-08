Técnico Rafael Paiva alerta para oscilação do Vasco: "Precisa evoluir logo"

O Vasco recuou no fim e pagou caro contra o Criciúma, neste domingo, no Heriberto Hülse. Bolasie marcou aos 48 minutos da etapa final e impediu a vitória carioca. O jogo ficou em 2 a 2, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva liga o alerta para a oscilação do time.

"A oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais, a gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido. Contra o Fluminense, fizemos um jogo linear, com equilíbrio do início até o final. Mas a gente precisa de mais jogos nesse nível, isso está nos custando alguns pontos valiosos. Poderíamos estar numa colocação melhor do que agora, mais tranquilos. Precisamos dar a resposta logo", afirmou Rafael Paiva, em declaração publicada pelo ge.

Neste domingo, o Vasco se virou bem sem Vegetti, poupado por sentir dores na coxa direita. David e Rayan, substituto do artilheiro, marcaram e viraram o jogo no primeiro tempo. Contudo, a defesa deixou a desejar.

Após dois jogos sem ser vazado, o sistema defensivo vascaíno vacilou logo no início do jogo. Aos cinco minutos, Bolasie abriu o placar após ele iniciar acionar Allano na esquerda. No fim, o atacante ganhou pelo alto e deixou tudo igual nos acréscimos.

Com 28 pontos em 22 jogos, o Vasco está na décima colocação do Brasileirão. Na próxima rodada, o Gigante da Colina recebe o Athletico-PR, segunda-feira, dia 26, às 21h (horário de Brasília).