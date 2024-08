Auxiliar de Zubeldía critica expulsão de Luciano e diz: 'Poderíamos ganhar'

Auxiliar técnico do suspenso Luis Zubeldía, Maxi Cuberas questionou o primeiro cartão amarelo recebido por Luciano no clássico contra o Palmeiras deste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 do São Paulo foi advertido pela sua comemoração após empatar o jogo, chutando a bandeira de escanteio que tinha o escudo do Palmeiras. Ele levou o segundo amarelo na sequência por falta em Felipe Anderson.

Luciano já havia sido advertido com cartão pela mesma comemoração no clássico contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, no ano passado, na Neo Química Arena. Na época, o episódio gerou controvérsia pelo fato de outros jogadores comemorarem do mesmo jeito frequentemente, entre eles o palmeirense Raphael Veiga.

"Por que deram o primeiro cartão? Vocês não veem gols na Inglaterra, na Europa? Não festejam assim? E os árbitros não dão cartão. De local ou visitante, isso não agride ninguém. É uma comemoração. Se vê em toda a parte do mundo", disse Maxi Cuberas.

Minutos mais tarde, já na reta final da partida, Luciano acabou sendo advertido com o segundo cartão amarelo por falta em Felipe Anderson e, por consequência, expulso, deixando o São Paulo com um homem a menos no momento decisivo do jogo, justamente quando saiu o gol da vitória palmeirense.

"Optamos por mudar o sistema no segundo tempo, colocando um meia com mais ofício, como Luciano. Colocamos Lucas por fora para tratar de ganhar duelos. Rapidamente se deu por aí a combinação, porque se conectaram. Luciano é um jogador que tem gols, um atacante a mais. Por isso que comentava que estávamos melhores, e aí chega a expulsão. Dava a sensação de que poderíamos ganhar", completou Cuberas.

Embora o São Paulo tenha tido menos tempo de recuperação do que o Palmeiras após seus respectivos compromissos na Libertadores, o auxiliar técnico de Luis Zubeldía deixou o Allianz Parque amargando o resultado devido à entrega dos jogadores. Perder um clássico contra os titulares do Palmeiras, utilizando uma equipe alternativa, não é algo incomum. Mas, para ele, pelo que foi mostrado ao longo dos 90 minutos, o time tricolor não merecia a derrota.

"Chegamos com um dia a menos de recuperação. Depois do esforço que se fez no Uruguai, avaliamos quem podia se recuperar em menos de 72 horas e quem não. Por isso buscamos colocar os que melhor estavam em condições físicas. A equipe fez um bom jogo. Tivemos opções de gol. Também foi acidental que perdemos Patryck. Espero que esteja bem. Teve o problema do Ferreira também. A equipe sempre buscou. Teve situações. Um enfrentamento parelho. Por isso, vamos com muita bronca pelo esforço. A equipe foi revertendo as situações que se apresentaram", concluiu.