CRB pode igualar marca histórica na Copa do Brasil que já dura 16 anos

O CRB enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Se avançar, igualará um feito alcançado há 16 anos em Alagoas.

O que aconteceu

Em 2008, o Corinthians-AL fez a melhor campanha de Alagoas na Copa do Brasil, eliminando Athletico-PR, Paranavaí e Juventude, mas caindo para o Vasco nas quartas. Naquela época, a Copa do Brasil tinha duas fases antes das oitavas; hoje são três.

Antes disso, em 1992, o CSA chegou à terceira fase, eliminando o Vasco. Essa fase era equivalente às quartas de final devido ao menor número de etapas na época. O CSA eliminou o Tuna Luso na preliminar, mas foi goleado pelo Sport nas quartas.

Campanha do CRB

O CRB já igualou seu melhor feito ao chegar às oitavas este ano, repetindo 2021, quando eliminou o Palmeiras nos pênaltis no Allianz Parque. O Galo de Campina foi eliminado pelo Fortaleza na fase seguinte.

Na atual edição, no jogo de ida contra o Atlético-MG, o time alagoano fez dois gols em um intervalo de dois minutos com Willian Formiga e Léo Pereira. Paulinho diminuiu de pênalti ainda no primeiro tempo, Scarpa empatou no segundo.

Para o confronto de logo mais o CRB tenta surpreender. O técnico Daniel Paulista poupou os titulares no fim de semana pela Série B visando o confronto em Belo Horizonte.

O Atlético-MG, por outro lado, vem em momento irregular na temporada. Após emplacar uma série de vitórias no Brasileiro, o Galo, além do empate por 2 a 2 na ida, foi superado pelo Criciúma, no último sábado, pela Série A. Para piorar, o técnico Gabriel Milito perdeu o atacante Hulk. O jogador sofreu uma lesão muscular na partida de ida.