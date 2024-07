Yuri ganha carinho, mas vê pressão subir com jejum de gols no Corinthians

Do UOL, em Santos (SP)

Yuri Alberto ganhou um voto de confiança do técnico Ramón Díaz, mas vê a pressão aumentar no Corinthians em meio ao jejum de nove jogos sem fazer gols.

O que aconteceu

Ramón aposta na recuperação de Yuri Alberto, mas tem o hábito de escalar quem estiver vivendo melhor momento, sem insistir muito.

O treinador argentino vai esticar a corda pelo centroavante, porém, escalará Pedro Raul ou outra opção de ataque se o desempenho não for satisfatório.

Ramón Díaz valoriza o esforço tático de Yuri e pede apoio ao jogador, mas espera gols. O jejum de nove partidas incomoda.

A nova comissão crê que o maior problema de Yuri Alberto é falta de confiança, mas gosta do fato do atacante não se esconder nunca do jogo.

Estamos muito felizes com ele, precisa de apoio, carinho, que a torcida apoie, porque quando começar a fazer gol, não vai parar mais. Hoje ganhamos com uma assistência dele. Goleador vive de gols, mas fez um baita jogo e estamos felizes com ele Emiliano Díaz, auxiliar

Yuri Alberto terá uma boa oportunidade de quebrar o jejum contra o Grêmio nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Se não marcar gols, vai chegar a 10 de "seca" e igualará o maior período sem balançar a rede desde que chegou ao Corinthians.