Seleção espanhola de futebol vence o Uzbequistão em estreia nas Olimpíadas de Paris

A seleção espanhola de futebol estreou na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris nesta quarta-feira, ao bater o Uzbequistão no Parque dos Príncipes por 2 a 1. Os gols da vitória da Espanha foram marcados por Marc Pubil e Sergio Gómez. Shomurodov descontou para os uzbequistanêses.

Com o resultado, a Espanha ocupa a liderança do Grupo C, com três pontos conquistados. A seleção do Uzbequistão segue com a pontuação zerada, aparecendo em último lugar. Os outros dois integrantes do grupo, Egito e República Dominicana, se enfrentam ainda nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília).

Agora, o país europeu volta a campo pelas Olimpíadas no próximo sábado, às 10h, quando enfrentará a República Dominicana. O país asiático, por sua vez, terá compromisso no mesmo dia, às 12h, contra o Egito.

Após um começo de jogo bastante pegado, a Espanha conseguiu abrir o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Sergio Gómez cobrou falta para a área, Abel Ruiz desviou de cabeça e o lateral-direito Marc Pubil apareceu na segunda trave para mandar para o fundo das redes.

Na reta final do primeiro tempo, o zagueiro Pau Cubarsí derrubou Hamraliev dentro da área e, após revisão do VAR, o árbitro assinalou a penalidade para o Uzbequistão. Na cobrança, Shomurodov bateu com perfeição no canto direito do goleiro Arnau Tenas, que até acertou o canto, mas não conseguiu alcançar a bola.

Aos 11 minutos do segundo tempo, foi a vez da Espanha ganhar um pênalti, no qual não foi bem aproveitado. Aimar Oroz recebeu na linha de fundo e, quando cortou o marcador, acabou sofrendo o toque e foi derrubado. Sergio Gómez acabou cobrando no meio, e o arqueiro Nematov conseguiu fazer a defesa com a perna.

Sergio Gómez precisou de apenas quatro minutos para se redimir. Aos 15, a bola sobrou na esquerda para Juan Miranda, que cruzou rasteiro para trás e viu o jogador do Real Sociedad chegar batendo de primeira no contrapé do goleiro.