Paulo Autuori deixa o departamento de futebol do Coritiba

Um dia após demitir o técnico Fábio Matias, o Coritiba anunciou nesta quarta-feira a saída de Paulo Autuori do departamento de futebol do clube. O dirigente foi muito criticado pela torcida do Coxa depois da goleada sofrida para o Santos por 4 a 0 na última segunda-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

"Em comum acordo entre Treecorp e Paulo Autuori, o profissional deixa a Diretoria Técnica do Futebol do Coritiba. O Clube reconhece o trabalho desenvolvido por Autuori e deseja pleno sucesso na sequência de sua trajetória", comunicou o clube.

A passagem de Paulo Autuori pelo Coritiba durou pouco mais de dois meses. O dirigente foi contratado no dia 9 de maio, tendo como função a gestão técnica e mercadológica de futebol do clube. Entretanto, Autuori começou a ser muito criticado, principalmente pela sua ligação com o Athletico-PR, rival do Coxa, onde foi coordenador e técnico.

Neste momento, o Coritiba está sem um CEO, sem um diretor técnico e sem um treinador. O Coxa planeja contratar um novo comandante antes da partida contra a Chapecoense, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Couto Pereira, pela Série B. Sem vencer há seis partidas, a equipe é apenas a 14ª colocada da competição, com 20 pontos em 17 jogos.