Como Brazão superou desconfiança e virou fundamental na arrancada do Santos

Anunciado no final de fevereiro, Gabriel Brazão chegou ao Santos sem muito alarde. A principio, o goleiro seria o reserva de João Paulo, titular absoluto. O cenário, contudo, mudou rapidamente e o jogador de apenas 23 anos precisou superar a desconfiança para hoje se tornar uma peça-chave do elenco de Fábio Carille.

Brazão estreou no dia 24 de maio, na derrota de 2 a 1 para o América-MG, fora de casa, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele entrou ainda no primeiro tempo, após João Paulo sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo.

Desde então, ele disputou mais 10 jogos, todos como titular. E conforme o tempo vai passando, o arqueiro vai se sentindo cada vez mais à vontade na meta alvinegra. No dia a dia, ele não se abalou com a "bomba" e sempre se mostrou muito tranquilo.

Nos primeiros jogos, claro, o goleiro ainda demonstrou um certo nervosismo quando a bola rolou. Apesar de não ter falhado em nenhum gol, ele assumiu a titularidade logo na pior fase da equipe na temporada. Foram quatro derrotas seguidas. Assim, a desconfiança era evidente.

Aos poucos, no entanto, Brazão foi se consolidando. A primeira atuação de grande destaque foi no empate de 0 a 0 com o Mirassol, fora de casa. Na ocasião, o goleiro foi um dos principais responsáveis por garantir um ponto para o Peixe.

Desde então, ele também se destacou com defesas importantes nas vitórias sobre Chapecoense, Ceará e Ituano, além do empate de 1 a 1 com o Vila Nova.

O auge de Gabriel Brazão, no entanto, foi na última segunda-feira, na goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba. O arqueiro fez ótima defesas, teve o seu nome gritado pela torcida presente na Vila Belmiro e foi elogiado por Carille.

"Sabíamos que o Brazão tinha poucos jogos como profissional, mas víamos os treinos e ficávamos muito tranquilos de que ele ia dar uma resposta legal. Goleiro precisa dessa sequência. Além do Brazão, temos outros goleiros que confiamos bastante", disse o treinador.

Agora, o goleiro esperar manter a boa fase no próximo domingo, quando o Santos visita o CRB, pela 18ª rodada da Série B. A bola rola no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir da s18h30 (de Brasília).