Transmissão ao vivo de Santos x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Santos e Atlético-MG medem forças hoje (16), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? Globo (TV aberta para São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul) e Premiere (pay-per-view).

O Peixe ainda busca sua primeira vitória na competição. No retorno de Neymar, o Alvinegro foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, na última rodada.

O Galo também tenta desencantar. Sem vitórias nas três primeiras rodadas, os mineiros ficaram no empate com o Vitória, no Mineirão.



Santos x Atlético-MG -- Brasileirão 2025