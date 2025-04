Bruno Henrique é reserva em 1° jogo do Fla após indiciamento; veja times

Do UOL, em São Paulo

Bruno Henrique foi relacionado e começará a partida entre Flamengo e Juventude, hoje, no Maracanã, no banco de reservas. O duelo pela quarta rodada do Brasileirão terá início às 21h30 (de Brasília).

O que aconteceu

O Flamengo vai a campo com: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro; Erick, Allan, Gerson e Arrascaeta; Plata e Michael.

O Juventude tem como titulares: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho; Davi Góes, Jadson e Mandaca; Batalla, Giovanny e Matheus Babi.

Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal. O atacante do Flamengo é suspeito de levar cartão amarelo no jogo do Rubro-Negro contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, para beneficiar apostadores.

O Flamengo afirmou que ainda não foi comunicado pelas autoridades sobre o caso, mas defendeu a "presunção de inocência" ao jogador. O clube também ressaltou que tem "compromisso com as regras do fair play desportivo".