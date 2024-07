Santos fica perto de fechar venda de Joaquim para o Tigres; veja valores

O Santos tem como bem encaminhada a venda do zagueiro Joaquim ao Tigres, do México.

O que aconteceu

Peixe e time mexicano esperam ajustar os últimos detalhes nesta quarta-feira (24) para oficializar a transferência. O negócio ficará na casa dos 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44,7 milhões).

O Peixe, no entanto, não receberá o valor por completo. 3 milhões de dólares (R$ 16,7 milhões) serão direcionados a dívida que o alvinegro tem com o Tigres pela compra do atacante Soteldo.

O Cuiabá, que detém 30% dos direitos econômicos de Joaquim, receberá uma parte do valor da negociação. O Santos tem os outros 70% do atleta.

Uma reunião nesta terça-feira entre dirigentes do Santos, do clube mexicano e Luizinho Piracicaba, empresário do zagueiro, deixou o negócio bem encaminhado.

O Santos sonhava em sacramentar uma venda na casa dos 10 milhões de euros (R$ 58 milhões), mas viu a oportunidade de encerrar a dívida com o time mexicano com bons olhos.