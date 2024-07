Mercado: São Paulo oficializa chapéu no Flamengo, mas pode perder argentino

O mercado da bola desta terça (23) teve desdobramentos de negociações envolvendo clubes do futebol brasileiro.

Veja destaques

Marcos Antônio assinou. O Tricolor deu um 'chápeu' no Flamengo e oficializou a contratação do meio-campista brasileiro. Alvo do rubro-negro na atual janela, o jogador aceitou a proposta do São Paulo e chega por 4,2 milhões de euros. O contrato fechado com a Lazio é de empréstimo, com obrigação de compra se Marcos Antônio jogar pelo menos 45 minutos de 50% das partidas da temporada.

Galoppo é alvo de argentinos. O meia do São Paulo foi procurado pelo Boca Juniors, mas a primeira proposta foi recusada por não atender aos valores exigidos. Carlos Belmonte, diretor de futebol, revelou que o jogador agora é negociado com o Rosario Central. O dirigente acredita que poderá vender Galoppo na atual janela se houver acordo entre o jogador e o clube interessado. Há a possibilidade do Boca Juniors oferecer uma nova proposta para superar o rival.

Flamengo vai insistir. Ainda sem anunciar reforços na atual janela, o rubro-negro ainda tem esperanças de contar com Claudinho. Mauro Cezar explicou no programa UOL News Esporte que a diretoria do Fla não abriu mão do reforço, apesar do jogo duro feito pelo Zenit. O jornalista também revelou que a estratégia dos cariocas será fazer com que o próprio jogador imponha a sua decisão para o clube russo.