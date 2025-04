Subir na bola é antifutebol? Colunistas debatem

Subir na bola é um gesto desrespeitoso contra o adversário ou faz parte da provocação do futebol?

No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri, José Trajano, Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri debateram a questão após nova orientação da CBF de punir tal atitude com cartão.

Juca: Isso não é futebol

Eu sou contra — o jogador que sobe na bola fere a ética do futebol, como o Edilson Capetinha feriu a ética do futebol pondo a bola no pescoço.

Me fio muito na opinião do saudoso Dr. Sócrates, que era contra esse tipo de palhaçada. Ele dizia que uma coisa é você tentar desestabilizar o adversário com um drible em direção ao gol, com um olé bem dado, outra coisa é o escárnio. E me parece que por a bola na nuca ou subir na bola é escárnio, é desrespeito ao adversário.

Não vejo ninguém fazer isso quando seu time está perdendo, só quando está ganhando, isso para mim é um sinal muito claro. Isso não é futebol, não conduz a coisa alguma a não ser a revolta que a gente viu o Memphis despertar em Itaquera. O jogador de futebol tem que ter um comportamento ético que subir na bola está longe de ser.

Juca Kfouri

Lavieri: Faz parte do jogo essa provocação

O futebol tem a tática, tem tudo mais, mas tem a questão emocional do adversário. Você pode tentar tirar o adversário da sua melhor forma emocional de várias formas — driblando pra trás, dando rolinho, fazendo embaixadinha, subir na bola. Agora, você tem que estar pronto para as consequências.

No final, quem tem que ter controle emocional é o adversário. Subiu na bola? Rouba a bola e faz o gol, como o Brasil fez contra a Argentina na Copa América quando o Adriano fez o gol no último minuto — o Tevez ficou na bandeirinha enrolando, o Brasil roubou a bola e fez o gol no contra-ataque.

Então, o adversário tem que estar preparado para não se desequilibrar. Uma coisa é dar tapa na cara, cuspir, obviamente isso aí não pode fazer, mas subir na bola, provocou? Aguenta, meu amigo, faz parte do jogo essa provocação. Sou contra proibir porque isso faz parte do jogo.

Danilo Lavieri

Mauro Cezar: Subir na bola é só uma presepada

Acho que a grande questão da discussão, pra mim, é quando eu vejo algumas pessoas tentando argumentar que isso é futebol-arte — isso não é futebol-arte. Subir na bola não é dana.

Você pode até argumentar que a embaixadinha do Edilson é a demonstração de habilidade, você está fazendo a embaixadinha com a bola, o cara tem um controle da bola, o Kerlon foquinha ia avançando com a bola na cabeça, você tá progredindo com ela. Mas subir na bola você não sai do lugar, não faz gol, não dá assistência, não vai acontecer nada. É só uma presepada.

Isso é feito como escárnio para preservar o adversário quando você está por cima.

Mauro Cezar

Trajano: Subir na bola só quando seu time estiver perdendo

Eu vou adaptar a recomendação para agradar gregos e troianos -- será permitido subir na bola quando o seu time estiver perdendo.

José Trajano

