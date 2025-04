Clubes repetem 2016 e 'perdem' 100% no Brasileirão após duas rodadas

Ao final de duas rodadas, o Brasileirão não possui mais clubes com 100% de aproveitamento (duas vitórias), cenário que não acontecia desde a edição de 2016.

O que aconteceu

Cinco equipes perderam a chance de abrir vantagem na tabela logo na segunda rodada. Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Juventude e Vasco venceram na estreia, mas não repetiram o feito no compromisso seguinte.

Dessa forma, o Brasileirão possui sete equipes "empatadas" com quatro pontos (uma vitória e um empate): Internacional, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras.

Esta tabela equilibrada não acontecia desde a edição de 2016. Na ocasião, Santa Cruz, Chapecoense, Fluminense, Atlético-MG, Internacional, Ponte Preta e Grêmio tinham quatro pontos após duas rodadas.

Neste intervalo, houve no mínimo um clube com 100% de aproveitamento após dois jogos do Brasileirão. No ano passado, por exemplo, Flamengo e Internacional venceram seus dois primeiros compromissos, mas tropeçaram na terceira rodada.

Além disso, o Botafogo ostentou a melhor sequência, perdendo o 100% apenas na sexta rodada. O clube carioca embalou cinco triunfos consecutivos na edição de 2023.

Os jogos da 3ª rodada do Brasileirão

12/04 (sábado)

16h (de Brasília) - Red Bull Bragantino x Botafogo

16h - Juventude x Ceará

18h30 - Palmeiras x Corinthians

21h - Vasco x Sport

13/04 (domingo)