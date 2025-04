Sem luta, Norma Dumont se oferece para ser reserva de disputa de título no UFC 316

A situação de Norma Dumont na categoria dos pesos-galos (61 kg) segue uma grande incógnita. Embalada por cinco vitórias consecutivas, a brasileira não compete desde setembro do ano passado. Segundo a própria, o grande empecilho para voltar à ativa é a falta de adversárias que topem enfrentá-la. Atenta ao cenário da divisão, 'Immortal', como é conhecida, decidiu propor uma nova rota e se oferecer como 'reserva de luxo' da disputa de cinturão entre Julianna Peña e Kayla Harrison, programada para o UFC 316.

Em recente entrevista ao site 'MMA Fighting', Norma destacou que o cenário ideal seria medir forças contra Raquel Pennington, ex-campeã até 61 kg, no mesmo evento em que Kayla e Julianna medirão forças pelo título - no dia 7 de junho, em Newark (EUA). Mas uma aparente lesão da número 1 do ranking freou os planos da brasileira e da empresa presidida por Dana White. Sem oponentes disponíveis no top 5, Dumont abre as portas para se tornar a suplente da disputa de cinturão da categoria.

"É frustrante (minha situação), porque estou focada no cinturão. Quero o título, esse é o meu objetivo. Estou fazendo tudo por esse propósito, aceitando lutas que me colocariam nesse caminho do 'title shot'. E é frustrante, porque não tenho opções. Tivemos essa ideia da Pennington e eu estarmos no mesmo card da luta entre Kayla e Julianna. E caso algo acontecesse, se a luta (pelo título) caísse, eu entraria (como reserva). Mas a Pennington estando lesionada arruina os planos de todos. Não somente os meus, mas os do UFC. Eles já tinham planejado e agora estão movendo as peças que faltam", declarou a striker mineira.

Duelo com Sheetara surge como opção

Caso Pennington realmente não se recupere a tempo e o plano de se tornar reserva da disputa de título não se concretize, Norma tem uma 'terceira via' disponível para se manter ativa na categoria. A opção, porém, acarretaria em enfrentar Mayra Bueno Silva, uma adversária fora do top 5. Entretanto, o duelo ganhou apelo entre os fãs após Dumont e 'Sheetara' trocarem farpas publicamente nas redes sociais em março desta temporada.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok