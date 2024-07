Eduardo, do Botafogo, passa por cirurgia e pode não atuar mais em 2024

O meia Eduardo passou por uma cirurgia no reto femoral (região posterior da coxa) direito nesta segunda-feira, conforme informou o Botafogo. O clube carioca analisou o caso novamente e estendeu o prazo de recuperação do jogador para 20 semanas. Assim, o atleta deve perder o restante da temporada do Fogão.

De acordo com uma nota oficial do clube, a cirurgia do jogador aconteceu sem problemas. Se não conseguir antecipar o prazo de recuperação, Eduardo só voltaria a treinar na primeira quinzena de dezembro, quando o Campeonato Brasileiro já teria terminado.

BASTIDORES NA TELA! ?? A Botafogo TV não deixou nenhum detalhe escapar e os bastidores da vitória alvinegra sobre o Internacional estão no ar! ???? #VamosBOTAFOGO ? https://t.co/HpexlWceTR pic.twitter.com/PVV7jHRwQo ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 22, 2024

Eduardo se machucou ao desperdiçar um pênalti na partida contra o Vitória, no dia 11 de julho. O jogador sentiu o músculo anterior da coxa direita e foi prontamente substituído pelo técnico Artur Jorge.

O meia chegou ao Botafogo em julho de 2022 e, desde então, disputou 89 partidas pelo Glorioso. Nesta temporada, Eduardo marcou oito gols e deu quatro assistências em 26 jogos.