'Corinthians não vai cair, mas precisa de fazedor de gols', diz Casão

Em participação no Cartão Vermelho desta terça-feira (23), o comentarista Casagrande disse que o Corinthians deve se salvar do rebaixamento se mantiver o bom futebol apresentado contra o Bahia.

Para o ex-jogador, a parte defensiva do time apresentou uma grande melhora sob o comando de Ramón Diaz. No entanto, Casão destacou que o Corinthians ainda precisa de um centroavante que faça mais gols.

Do meio para trás, tudo melhorou no Corinthians. Inclusive o Hugo, que fez uma grande partida. O problema do Corinthians é o ataque. O time precisa de um centroavante que se posicione bem e que faça mais gols. Não dá para disputar o campeonato com um atacante que, na 18ª rodada, fez dois gols. Ele não consegue dominar muito bem a bola, perde chances porque tem dúvida do que fazer. O Yuri Alberto não desiste das jogadas, ele se entrega, é veloz, mas falta fundamento. No domingo, ele deixou de definir jogadas por falta de fundamento.

Casagrande

