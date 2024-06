Em casa, Goiás vence Sport e assume a liderança provisória da Série B

Nesta sexta-feira, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebeu o Sport no Estádio Hailé Pinheiro e venceu por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Welliton, Marcão e

Com o resultado positivo, o Esmeraldino assumiu a liderança provisória da competição, já que chegou aos 15 e ultrapassou América e Santos, ambos com 15, mas com um jogo a menos. Já o Sport perdeu a oportunidade de entrar no G4 e ficou estacionado na sexta colocação, com os mesmos 12 conquistados.

Por fim, o Goiás retorna aos gramados na terça-feira (11), contra o Mirassol, pela nona rodada da Série B. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Por outro lado, o Leão da Ilha enfrenta o Paysandu um dia antes. Desta vez, o duelo acontece às 21h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

Os gols

O primeiro foi marcado aos cinco minutos da etapa inicial, com Welliton. atleta aproveitou o vacilo da defesa e, dentro da área, emendou para o fundo das redes.

Já aos 24 do segundo tempo, Marcão pegou a bola quase dentro da pequena área e finalizou em direção ao gol, contando novamente com um vacilo, desta vez do arqueiro Caique França.

Por fim, aos 51, Luiz Henrique recebeu de Diego e fechou a conta.