Pablo Maia pode ser operado, e Bobadilla se diz pronto para ser titular

Do UOL, em São Paulo (SP)

O volante Pablo Maia tem uma lesão considerada grave pelo São Paulo e pode ter de ser operado. Sem o titular, Bobadilla, substituto na última segunda-feira (29), já se prontificou a assumir a posição.

O que aconteceu

O Tricolor ainda estuda a forma de tratamento do volante e não "fechou um diagnóstico", segundo ouviu a reportagem. Existe a possibilidade de Pablo Maia ter que ser submetido a uma cirurgia.

O jogador teve uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Zubeldía escolheu o paraguaio Bobadilla para a vaga no clássico contra o Palmeiras.

Bobadilla se colocou à disposição, mesmo sendo segundo volante de origem. O paraguaio já atuou até como lateral-direito na urgência contra Santos e Red Bull Bragantino, mesmo sem nunca ter feito a função.

Voltei a jogar depois de vários jogos. Gosto de jogar mais de segundo volante, é minha posição natural, mas posso fazer tranquilamente o primeiro volante. Falei com o treinador, no time anterior já tinha feito essa função e me sinto confortável. Ano passado joguei mais de segundo volante e aqui quando comecei também. Mas não tenho problema, vou jogar onde o treinador precise. Nunca joguei nem treinei de lateral-direito e o professor (Carpini) precisou de mim lá e eu consegui fazer. Onde ele precisar eu vou estar.

Bobadilla não atuava como titular pelo São Paulo desde a partida contra o Ituano, havia 50 dias. O paraguaio perdeu espaço com Thiago Carpini e nunca mais foi utilizado, voltando a entrar somente com Milton Cruz.

Além de Bobadilla, Zubeldía tem à disposição Luiz Gustavo para a posição. O volante está recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles e foi relacionado pela primeira vez diante do Palmeiras.