Muros de São Januário são pichados em protesto contra a 777 Partners

Durante a madrugada desta terça-feira, os muros de São Januário foram pichados em protesto contra a empresa 777 Partners, que administra o futebol do clube carioca, e o CEO da SAF Lúcio Barbosa.

"Fora Lúcio", "SAFados, 200 milhões pra que?", "O Vasco não precisa de vocês, go home" e "Fora 777" foram algumas das frases escritas nos muros do estádio.

Até uma ameaça de morte, por conta de um possível rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro, foi pichada: "Se cair vai morrer".

Na última segunda-feira, membros de torcidas organizadas do Vasco foram até o CT Moacyr Barbosa para cobrar os jogadores e a diretoria do time. Lúcio Barbosa e Pedro Martins, diretor executivo do clube, participaram do encontro.

O Vasco vive momento delicado na temporada. O time vem de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A última delas foi a goleada por 4 a 0 sofrida, em São Januário, para o Criciúma, no último domingo.

A partida ainda ficou marcada pelo pedido de demissão de treinador Ramón Díaz e sua comissão técnica logo após o apito final.

Depois de quatro rodadas disputadas, o Cruzmaltino somou apenas três pontos na competição e ocupa a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento.

Em meio à crise, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Fortaleza, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.