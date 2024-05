Internacional finaliza treinamentos para o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil

No CT Parque Gigante, nesta terça-feira, o Internacional finalizou sua preparação para o duelo diante do Juventude, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo acontecerá nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

No trabalho desta terça-feira, Eduardo Coudet, treinador do Colorado, comandou um treinamento com em foque em técnicas e táticas no gramado. Fernando, recuperado de lesão no ombro direito, pode começar como titular após sua entrada no final do segundo tempo do último jogo.

A principal dúvida de Coudet é se Fernando ocupará a vaga de zagueiro de Mercado ou ficará no meio-campo, substituindo Thiago Maia.

O meio-campista Alan Patrick e o atacante Enner Valencia, reintegrados recentemente aos treinamentos com bola, ainda não têm presença confirmada para o duelo da Copa do Brasil.

Uma provável escalação do Internacional tem: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Bruno Henrique e Wesley; Lucca e Borré.